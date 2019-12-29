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  4. Bergüzar Korel O Ses Yılbaşı programında...

Bergüzar Korel O Ses Yılbaşı programında...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' eğlencesine katılan Bergüzar Korel, sahneye çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi. Korel karnı burnunda haliyle sahne almasıyla gündeme geldi.

Bergüzar Korel O Ses Yılbaşı programında...

Halit Ergenç ile olan evliliğinden ikinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabı üzerinden bu çekimlerle ilgili iki kare fotoğraf paylaşırken bu geceyle ilgili duygularını da paylaştı.

Şimdiye kadar çok isteyip katılamadığı etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

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“Evet yılın o zamanı geldi. Telefon çalar, O SES YILBAŞI? Katılayım mı,katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki? E dizi var! Karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım, tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O SES YILBAŞI'nda sahnedeydim. Pardon ben değil BİZ… Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten, ama acayip eğlendim."


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Yılbaşı Bergüzar Korel

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