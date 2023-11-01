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Bergüzar Korel pozlarıyla büyüledi! Görenler Sinem Kobal sandı

01.11.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Uzun zaman sonra setlere dönen Bergüzar Korel değişen imajıyla adından söz ettiriyor. Korel bir dergiye özel poz verdi. Daha önce Esra Erol'e benzetilen ünlü ismi görenler Sinem Kobal'a olan benzerliği karşısında çok şaşırdı.

Bergüzar Korel pozlarıyla büyüledi! Görenler Sinem Kobal sandı

Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü oyuncu, Kanlı Yayın dizisiyle setlere geri döndü. Saçlarını sarıya boyatan ünlü isim daha önce Esra Erol'a benzetilmişti.

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Sık sık setten paylaşım yapan Korel bir dergi için kamera karşısına geçti.

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Bir süredir İngiltere'nin Londra kentinde eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte yaşayan Bergüzar Korel sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

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Ünlü ismi görenler Sinem Kobal sandı. Bergüzar Korel'le ilgili sosyal medyada "Sinem Kobal'a çok benzettim", "Kendi imajıyla çok daha güzeldi", "Her gün başka bir insan", "Bu imaj da çok yakışmış" yorumları yapıldı.

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Bergüzar Korel Sinem Kobal ünlü oyuncu

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