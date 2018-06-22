Bergüzar Korel ve Engin Akyürek aynı projede buluşuyor

Star'da yeni sezonda da devam edecek olan "Ufak Tefek Cinayetler"in yönetmeni Ali Bilgin'in dizinin tatile girmesinin hemen ardından çalışmalarına başladığı filmin kod adının şimdilik "Başka İhtimal" olduğu öğrenildi.

Ay Yapım imzalı filmin ilk netleşen oyuncusu Engin Akyürek olmuştu. Uzun süredir fanlarının partner olarak görmek istediği Bergüzar Korel ile Engin Akyürek böylece aynı projede buluşmuş olacak.

Kasım ayında seyirciyle buluşması planlanan filmde Engin Akyürek'in reklam yönetmeni, Bergüzar Korel'in ise üst düzey yönetici rolleriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. (Medyatava)

