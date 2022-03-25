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  4. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç aşka geldi! İlk yorum Esra Erol'dan geldi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç aşka geldi! İlk yorum Esra Erol'dan geldi

25.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Oyuncu çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç aşka geldi! İlk yorum Esra Erol'dan geldi

Şu sıralar İngiltere'de olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, çocuklarıyla birlikte sanat dünyasının örnek çiftleri arasında.

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Sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Korel, sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyerek, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü oyuncu, eşit Halit Ergenç ile 2019 yılına ait karelerini 'tbt' etiketi ile takipçilerinin beğenisine sundu.
Eşiyle denizde poz veren Bergüzar Korel'in paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Esra Erol da sıkı dostu Bergüzar Korel'in paylaşımına kayıtsız kalmayarak ilk yorumu yapan isim oldu. Erol, emoji ile yaptığı yorumla fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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