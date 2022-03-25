Bergüzar Korel ve Halit Ergenç aşka geldi! İlk yorum Esra Erol'dan geldi

Şu sıralar İngiltere'de olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, çocuklarıyla birlikte sanat dünyasının örnek çiftleri arasında.

Sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Korel, sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyerek, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Ünlü oyuncu, eşit Halit Ergenç ile 2019 yılına ait karelerini 'tbt' etiketi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşiyle denizde poz veren Bergüzar Korel'in paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Esra Erol da sıkı dostu Bergüzar Korel'in paylaşımına kayıtsız kalmayarak ilk yorumu yapan isim oldu. Erol, emoji ile yaptığı yorumla fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.



