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  4. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç belediye otobüsüne bindiler! 'Bana çok aşıksın' diye bağırdı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç belediye otobüsüne bindiler! 'Bana çok aşıksın' diye bağırdı

01.03.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Halit Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Korel'in "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor çünkü bana çok aşık" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Binbir Gece dizisinde tanışan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020'de Han'a kavuşan çift, 2021'in Kasım ayında da Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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İngiltere'de olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Korel'in, eşine paylaşımına "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor, çünkü bana çok aşık" diye seslendiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü çift için "Allah mutluluğunuzu daim etsin", "En sevdiğim çift" yorumları yapıldı.


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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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