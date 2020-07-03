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  4. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Han'dan ilk fotoğraf!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Han'dan ilk fotoğraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:12 | Son Güncelleme

Oyuncu çift Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İkilinin mart ayında dünyaya gelen oğulları Han, ilk kez görüntülendi. Kameralar ile tanışan bebeğin, babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Han'dan ilk fotoğraf!

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun bir aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.

Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Korel, sık sık ayağa kalkarak, oğlunu gezdirdi.

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İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

MASKESİZ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi.

Koronavirüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.


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