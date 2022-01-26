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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı yerleşti? Bergüzar Korel - Halit Ergenç çifti Türkiye'den ayrılıyor mu?

26.01.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç hakkında ortaya şaşırtan bir iddia atıldı. Bir süredir Londra'dan fotoğraf paylaşan çiftin temelli olarak Londra'ya taşınacağı söylendi. Buna göre İngiltere'de ev alan çift, projeleri olmadığı dönemde Londra'da yaşayacaklar. Peki Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı yerleşti? Çift Türkiye'den ayrılacak mı? İşte merak edilenler...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı yerleşti? Bergüzar Korel - Halit Ergenç çifti Türkiye'den ayrılıyor mu?

Daha önce Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü isimler Bergüzar Korel ve Halit Ergenç hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyor ve gözlerden uzakta hayatlarına devam ediyordu. 'Babil' dizisinde yer alması sonrası Halit Ergenç, pandemi nedeniyle setlere ara vermişti. Peki Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı yerleşti?

BERGÜZAR KOREL VE HALİT ERGENÇ LONDRA'YA MI YERLEŞTİ?

SnobMagazin'in haberine göre Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların sırrı çok geçmeden ortaya çıktı. Sevilen çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin ayrıca projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla beraber Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

İDDİALAR GERÇEK Mİ?

Çiftin set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçeceği söylentiler arasında yer aldı. Korel, son günlerde Instagram'dan sık sık Londra'dan çektirdiği fotoğrafları yayınlamaktaydı.

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Ancak son gelişmeler sonrası bu iddialarda gerçeklik payı olmadığı gündeme geldi ve Korel taşınma iddialarını reddetti.

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Londra Türkiye Bergüzar Korel Halit Ergenç
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