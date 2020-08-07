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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten romantik pozlar! Evlilik yıl dönümlerini kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 21:47 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile fotoğraflarını paylaşarak 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Korel paylaşımına, "Her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana" notunu yazdı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten romantik pozlar! Evlilik yıl dönümlerini kutladılar

İlk çocukları Ali'nin ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı da kucaklarına alan ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 11. evlilik yıl dönümlerini kutluyor.

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Oyuncu Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı.

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Korel paylaşımında, "Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an. Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız, ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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