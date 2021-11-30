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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu bir kez daha ayrıldı!

30.11.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’nun bir kez daha ayrıldığı öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önünde yaşayan genç çiftin ikinci kez ayrıldığı iddia edildi.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu bir kez daha ayrıldı!

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

İKİNCİ KEZ AYRILDILAR

Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

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İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmedi. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Atan ve Yağcıoğlu'nun ikinci kez ayrıldığı iddia edildi. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.


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Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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