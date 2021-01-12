MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berk Oktay açıkladı! Evliyken trans bireyle birlikte oldu mu?

Berk Oktay açıkladı! Evliyken trans bireyle birlikte oldu mu?

12.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berk Oktay açıkladı! Evliyken trans bireyle birlikte oldu mu?

Yasak Elma'nın sevilen ismi Berk Oktay, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Oktay, geçtiğimiz yıl boşandığı Merve Şarapçıoğlu'nun kendisi hakkındaki flaş iddialarına yanıt verdi. Oktay, "Evliyken trans bir bireyle birlikte oldunuz mu?" sorusuna da cevap verdi.

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın boşanmadan mutfaktaki su sebilinden salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi aldığını açıklamıştı.

2

SAATİN SERTİFİKASINI MAHKEME YOLUYLA İSTEDİ

Şarapçıoğlu, düğünlerinde ailesinin Berk Oktay'a 59 bin TL değerinde Rolex marka saat hediye ettiğini söyledi. Genç kadının iddiasına göre; Berk Oktay, bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istedi.

Şoke eden iddia! 'Berk Oktay, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'Şoke eden iddia! 'Berk Oktay, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

'RÜZGAR NE KADAR SERT ESERSE ESSİN...'

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yeniköy'de görüntülenen Berk Oktay, bu iddialara cevap verdi.

Kendisine komplo kurulduğunu ifade eden Oktay, "Aklı başında olan herkes yaşananların farkında. Şu an keyifle çalıştığım işim ve mutlu giden bir ilişkim var. Hakkında söylenenlerle ilgilenmiyorum. Bugüne kadar tarafıma açılan bütün davaları kazandım. Adalet yine gereken cevabı verecektir. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kaya gibiysen sadece tozunu alır" diyerek kendisini savundu.

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlayan eski eşine 2 yıl 1 ay hapis cezasıBerk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlayan eski eşine 2 yıl 1 ay hapis cezası

EVLİYKEN TRANS BİR BİREYLE BİRLİKTE OLDU MU?

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu ile evliyken trans bir bireyle birlikte olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi. Oktay, "Bu habere de gülüp geçiyorum. Saçma sapan bir iddia! Bunları sormak bile yersiz. Bu iddiayı dile getiren kişi yargı önünde cezasını aldı. Bunlara çanak tutmamak lazım." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğulduSurvivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu
Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo) Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

100 bin TL'lik sipariş gerçek mi? Hadise sonunda isyan etti!

'Milyonlarca insan ekonomik zorluk yaşarken...'

George Clooney ile Amal Clooney boşanıyor mu?

George Clooney ile Amal Clooney boşanıyor mu?

İbo Show'un 10. bölüm konukları belli oldu! Haluk Levent de var

Yeni konukları belli oldu! Olay isimler

Kanye West'ten boşanma kararı alan Kim Kardashian'dan seksi pozlar

Boşanma kararından sonra... Ateşli pozları olay oldu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in samimi hali olay oldu

Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf

Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu diskalifiye mi olacak? Survivor 2021'de Sultan Reşit'in sakatlığı nedir?

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.