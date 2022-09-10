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Berk Oktay'dan nikah sonrası ilk paylaşım! "Özüm"

10.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy, hayatlarını birleştirdi. Nikah sonrası Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Oktay, eşine, "Özüm!" diyerek seslendi.

Berk Oktay'dan nikah sonrası ilk paylaşım! "Özüm"

Oyuncu Berk Oktay ile sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

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"ÖZÜM!"

Dünyaevine giren çiftten Oktay, nikah sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Berk Oktay, eşi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. Oktay'ın, "Özüm!" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar çifte, "Mutluluklar..." mesajları yağdırdı.

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Berk Oktay Oyuncu sevgilisi
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