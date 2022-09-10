Berk Oktay'dan nikah sonrası ilk paylaşım! "Özüm"

Oyuncu Berk Oktay ile sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

"ÖZÜM!"

Dünyaevine giren çiftten Oktay, nikah sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Berk Oktay, eşi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. Oktay'ın, "Özüm!" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar çifte, "Mutluluklar..." mesajları yağdırdı.

