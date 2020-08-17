Berk Oktay'dan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Kadınım

Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.

Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Oktay, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.



Berk Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım 46 binden fazla beğeni aldı.

Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.

