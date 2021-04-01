Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı: 'Kadınım...'

Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayarak aşkını gözler önüne seren Oktay, "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Berk Oktay, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a evlenme teklifinde bulunmuş ve evet cevabını almıştı. 35 yaşına basan Yıldız Çağrı Atiksoy, her fırsatta çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN KADINIM"

Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Berk Oktay, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

Ünlü oyuncu, bu paylaşımına, "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu düştü. Oktay'ın gönderisi 57 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.



