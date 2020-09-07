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Berk Oktay'tan aşk paylaşımı! Huzuru buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Sorunlu bir evlilik yaşadıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgili olan Berk Oktay sosyal medya hesabından yeni bir poz yayınladı. Oktay'ın "Huzur" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Berk Oktay'tan aşk paylaşımı! Huzuru buldu

Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.

Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Oktay, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

37 yaşındaki Berk Oktay'ın "Huzur" notuyla yaptığı bu paylaşım takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.

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