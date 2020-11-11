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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

11.11.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

Uzun süredir aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, koronavirüse yakalandı. Hastalığı hafif atlatan çiftin tedavilerine evlerinde devam ediliyor.

Son olarak Savaşçı dizisinden ayrılarak FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine transfer olan oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber geldi.

"HASTALIĞI HAFİF ATLATTIK"

tv100'ün haberine göre; sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.

YASAK ELMA'YA TRANSFER OLDU

Karantina süresi dolunca ve testi negatif çıkınca setlere geri dönecek olan Berk Oktay, Yasak Elma'da Çağatay karakterini oynayacak. Oktay'ın dizideki annesini Gülenay Kalkan, babasını da Erdal Özyağcılar canlandıracak.

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