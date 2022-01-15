Berkan Karabulut kimdir? Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Berkan Karabulut, Survivor 2022 All Star Gönüllüler takımı kadrosunda yarışacak. Survivor 2020'ye yedeklerden katılan ve yarışmayı 4. olarak tamamlayan Karabulut sezon boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Survivor'un sonrasında da sosyal mecralara içerik üreten Karabulut, sevgilisi Lale Onuk ile magazin gündemine sık sık konu olmuştu.

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

23 Eylül 1994'te İstanbul'da doğan Berkan Karabulut 27 yaşındadır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğu olan Karabulut, basketbolla ilgilendiği ve basketbol takımlarının olduğu okullara gittiği için sık sık okul değiştirdi. Futbola 7 yaşında başladı ve sonrasında birçok sporla yakından ilgilendi.

İstanbul’un en iyi basketbol takımlarında yer alan Karabulut 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak yer aldı. 2011'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumaya başladı. 2015'te eğitimini tamamladı. 2013'te fitness eğitmenliğine başladı ve 1.5 sene spor eğitmenliği yaptı. Sonrasında kendi spor salonunu açtı.



