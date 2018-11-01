Berkay, Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana gitti

Geçen günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Berkay-Arda Turan kavgasında sular bir türlü durulmuyor!

Arda Turan ve Berkay Umut Evirgen'in işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti.

Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnu kırılmıştı.

Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı.

Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.

Bu olaylar sonrası Arda Turan geçen haftaya babalık heyecanı yaşarken, burnu kırılan Berkay ise iptal edilen konserine başlamış ve ilk konserini İzmir'de vermişti.

Dün ise Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ise herkesi şoke eden bir hareketlerle kameralara yakalandı.