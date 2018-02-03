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Berkay Ateş, Gülizar ile ekrana döndü

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 11:45 | Son Güncelleme

“Anne” dizisinin kötü adamı Berkay Ateş, Kanal D’nin iddialı projesi “Gülizar” ile ekrana döndü.

Berkay Ateş, Gülizar ile ekrana döndü

Anne dizisinin kötü adamı Cengiz olarak tanınan Berkay Ateş şimdilerde yeni dizisiyle konuşuluyor. Oyuncu Berkay Ateş, Kanal D’nin iddialı projesi “Gülizar” ile ekrana döndü.

"Hem hikayenin sıcaklığı ve anlatılış biçimi, hem oynadığım Fettah karakterinin ilginçliği hem de Çağan Irmak gibi önemli bir yönetmenle çalışma fırsatı bir araya geldi. Ben de hiç tereddütsüz bu güzel ekibe dahil oldum" diyen başarılı oyuncu, yeni karakterinden şöyle bahsediyor:

"Fettah için söyleyebileceğim ilk şey, çok içten bir karakter... Yani hem duygusal, hem esprili, dediğini yapan, güvenilir... Çocukluğundan beri Gülizar’in en büyük destekçisi; beraber hayal kurmuşlar, müzik yapmışlar. Yani hiç yalnız bırakmamış onu. Gülizar’a çok bağlı. Tabii bir de içten içe yaşadığı, kendine bile itiraf edemediği bir aşk besliyor ona..."

FANATİK BEŞİKTAŞLI

Hürriyet'e verdiği söyleşide fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu da söyleyen genç oyuncu bu yıl tüm maçlara gitmiş. Berkay Ateş "Beşiktaşlılık kültürü ile büyüdüm, sevinmek için sevmediğimizi öğrendiğim yerdir Beşiktaş" diyor.

Berkay Ateş'in hayranlarına tavsiyesi ise şöyle: "Şarkı söylesinler, türkü söylesinler. Hep bir ağızdan ya da tek başına fark etmez... Umarım Gülizar’ın hayallerinin peşinden gitmesi, yeniden hayal kurmamıza vesile olur."

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