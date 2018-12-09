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Berkay: Büyük bir saçmalık içinde bulundum

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanarak gündeme bomba gibi düşen Berkay "Alkollü araç kullanarak büyük bir saçmalık içinde bulundum" açıklamasında bulundu.

Berkay: Büyük bir saçmalık içinde bulundum

Ünlü popçu Berkay eşi Özlem Ada Şahin ve yakın dostları Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti ile geldikleri mekan çıkışı görüntülendi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bırakarak hızlıca mekandan ayrıldı.

Şarkıcı Berkay ise önceki gün alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu belirterek “Arkadaşlarım bana sürpriz yapmıştı ve biraz alkol aldım. Alkollü araç kullanarak büyük bir saçmalık içinde bulundum. Çok üzgünüm ama kısa mesafe olduğu için böyle birşey yaptım bu ekranlara çok farklı yansıtıldı“ dedi.

Eşi Özlem Şahin ile aracına binen Berkay’da mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttular.

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