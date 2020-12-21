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Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi

21.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi

Oyuncu Dilan Telkök, kendisi gibi oyuncu eşi Berkay Hardal ile evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir anıyı anlattı. Evde yaptığı gebelik testinin pozif çıktığını söyleyen Telkök, "Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi" dedi.

Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Mutlu bir yaşam sürdüren Telkök, eşiyle başlarından geçen bir olayı anlattı.

"GEBELİK TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

YouTube kanalında evliliklerinin ikinci ayında gebelik testi krizi yaşadığını söyleyen Telkök, şu ifadeleri kullandı:

Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık.


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