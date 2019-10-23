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Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

3 hafta önce Cansu Kurtçu'nun çıktığı mekana giden Berkay Şahin, aralarında husumet olan şarkıcı Alya'nın yanından geçerken sırtına dokundu. Berkay'ın hareketine sinirlenen Alya'nın sevgilisi Eren Hacısalihoğlu, Berkay ile tartıştı.

Berkay üç hafta önce Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu'yu sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Güzel şarkıcı programın bir bölümünde Berkay'ı da sahneye davet etti. İkili birlikte şarkılar söyledi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre mekanda oyuncu Eren Hacısalihoğlu ve şarkıcı sevgilisi Alya da vardı. Şarkısını bitirip masasına dönen Berkay, Alya'nın sırtına dokununca adeta kıyamet koptu.

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Eren Hacısalihoğlu, "Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza?" dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. "Ben senin niyetini biliyorum" diyen Eren Hacısalihoğlu, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Berkay'ın bir süre önce Alya'ya albüm yapmak istediği sonrasında ise vazgeçtiği, bu nedenle ikilinin arasında husumet olduğu öğrenildi.

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berkay eren hacısalihoğlu kavga

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