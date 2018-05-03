Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i çıldırtan yorum! 'Parmaklarını koparırım'

2016 senesinde dünyaevine giren şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin'in geçen sene doğan kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Mevlide Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimler de katılmıştı. Özlem Ada Şahin, kızının mevlitten çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Fotoğraflar yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden de eleştiri almıştı.

"PARMAKLARINI KOPARIRIM"

Özlem Ada Şahin, bir takipçisinin yorumuna ise adeta çıldırdı. Bir takipçisinin "Rabbim bide bunlara çocuk veriyor" yorumunu gören Şahin şu cevabı verdi: "Allah'ta sana şu söylediğinin aynısının bin katını versin. Pis kalpli, annesin bir de terbiyesiz. Sen biliyor musun Kur'an okunurken ne giydin ne yaptım? Senin o yorum yazan parmaklarını koparırım! Senin yaptığın şu yorum, benim giydiğimden de günah."

"HADDİNİ BİL"

"Allah çocuğunu korusun senin gibi anadan bence! Sen kimsin ki Rabbimizi sorguluyorsun? Seni bulursam çok kötü yaparım Hadsiz! Haddini bil! Özür dile"





