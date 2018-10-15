MAGAZİN

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Arda Turan'la Berkay arasında yaşanan kavganın faturası ünlü şarkıcıya ağır oldu. Berkay, bu ay boyunca 14 konser yapacaktı. Fakat sağlık durumu nedeniyle konserleri rafa kalkınca, zararı 1 milyonu TL'yi buldu.

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, iddialara göre 10 Ekim'de popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e laf attı. Bununla da kalmayan Turan, şarkıcının burnunu kırdı. Özel hastanede ameliyat edilen Berkay ise önceki gün tedavisini tamamladı. Evine yollandı. Ancak bu durum şarkıcıya pahalıya patladı.

ZARARI 1 MİLYON TL

Berkay, bu ay boyunca 14 konser yapacaktı. Konser başına ise 70 bin lira alacaktı. Fakat sağlık durumu nedeniyle konserleri rafa kalkınca, zararı 1 milyonu TL'yi buldu.

DAVA AÇILACAK

Arda Turan'ı mahkemeye veren Berkay'ın ardından konser anlaşmalarından kar payı alan menajerlik şirketi de Arda'ya tazminat davası açmak için düğmeye bastı.

HAPİS VE TAZMİNAT CEZASI ALABİLİR

Hukukçular, futbolcu Arda Turan'ın 3.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.

ZARARI DUDAK UÇUKLATTI

Konser başına 70 bin lira alan Berkay, burnu kırılınca 14 konserini birden iptal etmek zorunda kaldı.

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berkay arda turan zarar mahkeme

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye de adalet olmuş olsaydı arda şuan dışarda serbestçe dolaşamazdı.
NE OLMUŞ YANİ HELALLİK ALIR BİTER CANIM :)
konser başına 70 bin tl mi yuhhh la boşuna yıllarca okumuşuz onca yıl okuyacağına sahneye çık 2 şarı çığır götür paraları eğlendiğin yerden götür çukkayı ben böyle adaletin
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