Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, iddialara göre 10 Ekim'de popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e laf attı. Bununla da kalmayan Turan, şarkıcının burnunu kırdı. Özel hastanede ameliyat edilen Berkay ise önceki gün tedavisini tamamladı. Evine yollandı. Ancak bu durum şarkıcıya pahalıya patladı.

ZARARI 1 MİLYON TL

Berkay, bu ay boyunca 14 konser yapacaktı. Konser başına ise 70 bin lira alacaktı. Fakat sağlık durumu nedeniyle konserleri rafa kalkınca, zararı 1 milyonu TL'yi buldu.

DAVA AÇILACAK

Arda Turan'ı mahkemeye veren Berkay'ın ardından konser anlaşmalarından kar payı alan menajerlik şirketi de Arda'ya tazminat davası açmak için düğmeye bastı.

HAPİS VE TAZMİNAT CEZASI ALABİLİR

Hukukçular, futbolcu Arda Turan'ın 3.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.

ZARARI DUDAK UÇUKLATTI

Konser başına 70 bin lira alan Berkay, burnu kırılınca 14 konserini birden iptal etmek zorunda kaldı.

