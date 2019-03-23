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Berkay: Özlem ne isterse yaparım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlede bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Eşi Özlem Ada Şahin ile ikinci çocukları Zeynep'i kucaklarına almaya hazırlanan Berkay, muhabirlerin sorularını yanıtladı

Berkay: Özlem ne isterse yaparım!

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken objektiflere takılan şarkıcı Berkay, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eşi Özlem Ada Şahin ile ikinci çocukları Zeynep'i kucaklarına almaya hazırlanan Berkay, "Babasının süslüsü, bir tanesi geliyor. Zeynep ismi ailemizde yoktu. Özlem de, ben de bu ismi çok seviyoruz. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin" dedi.

Kızı Zeynep için baby shower yapıp yapmayacağı sorulan şarkıcı, "Ben o konulardan hiç anlamam. Genelde Özlem ilgilenir. O ne derse odur benim için ama herkes yapabilir. Gayet normal, saygı duyarım. Ben mevlüt okutmuştum Arya'ya ama Özlem ne isterse yaparım" ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR ALBÜM OLDU"

Yeni albümü 80'ler 90'lar için nisan ayını işaret eden Berkay, "Çok güzel bir cover albüm oldu. İçinde Sezen Aksu'dan, birçok sanatçıya kadar şarkılar olan ve sürpriz düetler olan muhteşem bir albüm oldu" şeklinde konuştu. Berkay, röportajın ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti. (gecce.com)

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berkay özlem ada sahin

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