MAGAZİN

Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Eski menajeri Özgür Aras, Berkay'a aynı tarihte iki ayrı konser bağladı; şarkıcı ile mekan sahibi birbirine girdi!

Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi!

Bugün Ankara'daki Winner İncek'te konseri olan Berkay'ın önceden çalıştığı eski menajeri Özgür Aras, iki farklı mekana aynı tarihi verince ortalık fena karıştı!

Berkay menajer hatasından dolayı konsere gelemeyeceğini mekan sahibine bildirdi.

Mekanın sahibi ise ''Uçak biletlerini 2 gün önce aldırıp geleceğim demedin mi? Ayrıca resmi hesaba paranı yatırdık gelmeyeceksen 1 hafta önce iptal ederdik. Şimdi ben insanlara ne diyeceğim?'' diyerek faturayı sanatçıya kesti.

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''SELİN'İN CİĞERİ VARMIŞ, DELİKANLIYIM DİYE GEZENLERE İNAT''

Daha sonra mekanın sosyal medya hesabından Berkay'a Selin Ciğerci ile ilgili gönderme yapıldı:

"12 Ağustos Pazar günü Winner İncek sahnesinde gerçekleşecek olan Berkay konserimiz, Berkay Bey'in ekibinin hataları ve ihmalleri sonucu, farklı illerdeki konserlerinin çakışması sebebi ile iptal edilmiştir. Berkay ve profesyonellikten uzak ekibinin yarattığı bu olumsuzuktan dolayı, bilet satın alan 4 bin kişiden ve tüm misafirlerimizden özür dileriz. Selin'in ciğeri varmış delikanlıyım diye ortada gezenlere inat"

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Berkay Şahin de şu cevabı verdi:

" Bekliyorum ciğeri büyük kardeşim. direk bana ulaş. Lütfen! Haa tekrar yazıyorum insanları biz yanlış yapmışız gibi benim ve ekibimin üstüne salan kişilerle de her yerde sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Hukuksal! Biz 27 kişi buradan ekmek yiyoruz, kimse bize çamur atamaz. İşi satan Haluk Şentürk, işi alan sizin ile anlaşan Özgür Aras, konser takvimini yeni firmamıza 14 Ağustos olarak aktaran Berkan Cönger ben ve ekip arkadaşlarım bu işin gram kenarında köşesinde yokuz. Ama sende ki ciğeri tartmadan ölmem bil!"

Berkay'ın yerine Selin Ciğerci sahne alacak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Berkayı dinleyip sinir hastası olacağınıza selin ciğerciyle içiniz açılır ... paranızda çöpe gitmez
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