Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi!

"12 Ağustos Pazar günü Winner İncek sahnesinde gerçekleşecek olan Berkay konserimiz, Berkay Bey'in ekibinin hataları ve ihmalleri sonucu, farklı illerdeki konserlerinin çakışması sebebi ile iptal edilmiştir. Berkay ve profesyonellikten uzak ekibinin yarattığı bu olumsuzuktan dolayı, bilet satın alan 4 bin kişiden ve tüm misafirlerimizden özür dileriz. Selin'in ciğeri varmış delikanlıyım diye ortada gezenlere inat"

Mekanın sahibi ise ''Uçak biletlerini 2 gün önce aldırıp geleceğim demedin mi? Ayrıca resmi hesaba paranı yatırdık gelmeyeceksen 1 hafta önce iptal ederdik. Şimdi ben insanlara ne diyeceğim?'' diyerek faturayı sanatçıya kesti.

Berkay Şahin de şu cevabı verdi:

" Bekliyorum ciğeri büyük kardeşim. direk bana ulaş. Lütfen! Haa tekrar yazıyorum insanları biz yanlış yapmışız gibi benim ve ekibimin üstüne salan kişilerle de her yerde sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Hukuksal! Biz 27 kişi buradan ekmek yiyoruz, kimse bize çamur atamaz. İşi satan Haluk Şentürk, işi alan sizin ile anlaşan Özgür Aras, konser takvimini yeni firmamıza 14 Ağustos olarak aktaran Berkan Cönger ben ve ekip arkadaşlarım bu işin gram kenarında köşesinde yokuz. Ama sende ki ciğeri tartmadan ölmem bil!"

Berkay'ın yerine Selin Ciğerci sahne alacak



