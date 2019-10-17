Berkay ve Caner Erkin fena pişti oldu!

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' adlı oyun prömiyerini önceki akşam Uniq Hall'de gerçekleştirdi. Geceye, şarkıcı Berkay ile futbolcu Caner Erkin'in yıllar sonra pişti olması damga vurdu.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la gizli aşk yaşayan Berkay, yıllarca süren magazin haberlerinde manşet haber olmuştu. Davalık olan Berkay ve Caner Erkin birbirlerini görmezden geldiler.

Caner Erkin geceye eşi Şükran Ovalı'yla katılırken Berkay'da eşi Özlem Ada Şahin'le oyunu izledi.

Aralarında; Demet Evgar, Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükran Ovalı, Caner Erkin, Berkay ve Kalben'in olduğu ünlü isimler oyunu en önde izlediler. (SnobMagazin)



