MAGAZİN

Berkay ve Caner Erkin fena pişti oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay ile futbolcu Caner Erkin yıllar sonra pişti oldu. 'Aşk Geçmişim' oyununu izlemeye giden iki ünlü isim daha önce davalık olmuştu.

Berkay ve Caner Erkin fena pişti oldu!

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' adlı oyun prömiyerini önceki akşam Uniq Hall'de gerçekleştirdi. Geceye, şarkıcı Berkay ile futbolcu Caner Erkin'in yıllar sonra pişti olması damga vurdu.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la gizli aşk yaşayan Berkay, yıllarca süren magazin haberlerinde manşet haber olmuştu. Davalık olan Berkay ve Caner Erkin birbirlerini görmezden geldiler.

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Caner Erkin geceye eşi Şükran Ovalı'yla katılırken Berkay'da eşi Özlem Ada Şahin'le oyunu izledi.

Aralarında; Demet Evgar, Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükran Ovalı, Caner Erkin, Berkay ve Kalben'in olduğu ünlü isimler oyunu en önde izlediler. (SnobMagazin)


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