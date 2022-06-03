MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berkay ve Cenk Tosun eşleriyle Marmaris'te tatilde! 500 tabak kırıp 62 bin 500 TL ödediler

Berkay ve Cenk Tosun eşleriyle Marmaris'te tatilde! 500 tabak kırıp 62 bin 500 TL ödediler

03.06.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin çifti ünlü futbolcu Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun çifti ile birlikte Marmaris'te tatildeydi. İddialara göre Berkay ve Cenk Tosun eşleriyle, Marmaris’teki lüks bir otelde bulunan Yunan tavernasına gitti. Ünlü isimler gecenin sonunda 62 bin 500 TL hesap ödedi!

Berkay ve Cenk Tosun eşleriyle Marmaris'te tatilde! 500 tabak kırıp 62 bin 500 TL ödediler

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ile Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun birlikte bir gece geçirdi. Ünlü şarkıcı ve futbolcunun eğlencesinin fiyatı ise şoke etti. Ünlü isimler geceliği 20 bin TL olan otelde kalmak için Marmaris'e geldi.

Berkay ile Özlem Ada Şahin ve yıldız futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun akşam yemeği için ise bir Yunan tavernasını ayarladı. Takvim'in haberine göre; akşam yemeğini Yunan tavernasında yiyen dörtlü grup, tanesi 15 TL olan tabaklardan 500 tanesini kırıp Yunanistan'a özgü eğlenceyi yaşadı.

drnn

Gece sonunda gruba gelen hesabın 62 bin 500 TL olduğu dedikoduları çıktı.

ıodıor

Bu arada aynı tavernada 2020'de Fikret Orman da 75 bin TL hesap ödemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kraliçe bile şaşkına döndü! Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurduKraliçe bile şaşkına döndü! Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurdu
"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası
Demet Akalın isyan etti! 'Dün de havalimanında arkadaşımın poposunu çekip...'Demet Akalın isyan etti! 'Dün de havalimanında arkadaşımın poposunu çekip...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yabancı uyruklu kişiden polislere çirkin hareketler! Emniyetten açıklama

Yabancı uyruklu kişiden polislere çirkin hareketler! Emniyetten açıklama

Mosso'nun yerine konser verecek! Eleştirilere yanıt verdi: Hayatım boyunca...

Mosso'nun yerine konser verecek! Eleştirilere yanıt verdi: Hayatım boyunca...

İlginizi Çekebilir

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

İşkenceye dönmesin! Herkes çok dikkat etmeli

İşkenceye dönmesin! Herkes çok dikkat etmeli

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.