Berkay ve Cenk Tosun eşleriyle Marmaris'te tatilde! 500 tabak kırıp 62 bin 500 TL ödediler

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ile Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun birlikte bir gece geçirdi. Ünlü şarkıcı ve futbolcunun eğlencesinin fiyatı ise şoke etti. Ünlü isimler geceliği 20 bin TL olan otelde kalmak için Marmaris'e geldi.

Berkay ile Özlem Ada Şahin ve yıldız futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun akşam yemeği için ise bir Yunan tavernasını ayarladı. Takvim'in haberine göre; akşam yemeğini Yunan tavernasında yiyen dörtlü grup, tanesi 15 TL olan tabaklardan 500 tanesini kırıp Yunanistan'a özgü eğlenceyi yaşadı.

Gece sonunda gruba gelen hesabın 62 bin 500 TL olduğu dedikoduları çıktı.

Bu arada aynı tavernada 2020'de Fikret Orman da 75 bin TL hesap ödemişti.

