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Berke Üzrek 6 ayda 24 kilo verecek

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 22:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Merhum Alija İzzetbegoviç'in hayatını konu alan ve önümüzdeki günlerde TRT'de yayınlanacak 'Aliya' dizisinin oyuncularından Berke Üzrek, rolü için aldığı 24 kiloyu hızla veriyor. Detoks kampına giren Üzrek, bir ayda 7 kilo verdi.

Berke Üzrek 6 ayda 24 kilo verecek

Özel bir beslenme programı ile kısa sürede 24 kilo alan Berke Üzrek, çekimlerin tamamlanmasıyla hızla kilo vermeye başladı. Günde 2 saat tempolu yürüyüş yapan oyuncu, aldığı 24 kiloyu 6 ayda vermeyi hedefliyor.

Berke Üzrek, 'Aliya' dizisinde Bosna Hersek'in Kurucu Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç'i canlandırıyor. Dünya tarihinde siyasi açıdan mihenk taşı olan proje seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cast aşamasında zorlu bir sınav veren Berke Üzrek, "Meslek hayatımın en önemli projesi. Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanını, merhum Aliya İzzetbegoviç'i canlandırıyor olmak benim için gurur verici. Rolüm için 24 kilo aldım, şimdi ise doktor eşliğinde hızla veriyorum. Çok mutluyum ve sağlıklıyım" dedi.

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