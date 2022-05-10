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Berna Keklikler'den Survivor kamera arkası görüntüleriyle ilgili olay yorum! "Bunları da hesaba katarak konuşun"

10.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl yarışan ve gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alan Berna Keklikler flaş bir paylaşıma imza attı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yayınladığı Survivor kamera arkası görüntüleriyle ilgili bir paylaşımda bulunan Berna Keklikler, insanlara kamera arkasında neler yaşandığını bilmediklerini ve bunları görmeden yargılama yapmamaları gerektiğini belirtti.

Berna Keklikler'den Survivor kamera arkası görüntüleriyle ilgili olay yorum! "Bunları da hesaba katarak konuşun"

Survivor'da bu yıl yarışan ve yarışmanın ortalarına doğru elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca olay açıklamalara imza atmıştı. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyemeyen ve düzenli olarak sürgün adasına gönderilen Berna Keklikler, daha sonrasında performansını artırıp sayı almaya başlamıştı. Survivor'da iyi bir süre tutunma başarısı gösteren başarılı yarışmacı son açıklamasıyla dikkat çekti.

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Survivor'da yaşananların arkasında aslında başka şeyler yaşandığını ve bunların kamera arkasında gözüktüğünü belirten Berna Keklikler, bilmediği konularla ilgili insanlara yorum yapmamaları gerektiğini belirtti.

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Berna Keklikler kamera arkası görüntüleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

survivor berna keklikler

"HANİ KAMERA ARKASI DİYORUZ YA..."

"Şimdi mesela Nagihan bu videoda Adem'e tepki gösterdi. Bunu siz göremiyorsunuz kamera önünde, bu arkada oluyor çünkü. Bu kavgadan sonra ortalık duruluyor... Orada bir susuluyor sonra.

Mesela oyun sırasında Nagihan Adem'e bir şey söyledi diye farzedin, Adem 'Sen konuşma' diye bir tepki verdi diyelim. Nagihan 'Ne diyorsun ya' dedi diye farzedin ve kavga başladı değil mi?

Halk diyor ki Adem abarttı. BEN DE DİYORUM Kİ o bilmedikleriniz bunlar bazen. O anlamsızlıklar, anlatabildim mi? Bunu ben sadece misal olarak anlatmaya çalıştım şu an. Bunu da hesaba katarak konuşun!"

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SURVİVOR'A VEDA ETMİŞTİ

Berna Keklikler, Survivor All Star yarışma programında 16 Mart tarihli eleme adayları arasında yer alıyordu. O hafta SMS oylamasından en az oyu alan Berna Keklikler Survivor'dan elenen isim oldu.

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SURVİVOR BERNA KİMDİR?

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Toplamda üç kardeş olan Berna keklikler'in bir kız bir de erkek kardeşi var.

Berna Keklikler'in kardeşlerinden biri oyuncu ve model Berrin Keklikler'dir. Anne ve babası hala Almanya’da yaşayan Berna Keklikler'in ekran yolculuğu ilk olarak Göz6 isimli yarışma programla başlamıştır. Göz6 yarışmasını kazanıp sonrasında Survivor 2017 yarışmasına katılan Berna Keklikler bir dönem de Stil Avcıları isimli yarışma programında yer almıştır.

Berna Keklikler'in eğitimi ekonomi üzerinedir. 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte İstanbul’da yaşan Berna Keklikler geçmiş yıllarda Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında da 2011 güzeli seçilmiştir.

Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.


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survivor
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