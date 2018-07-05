MAGAZİN

Berna Laçin'den flaş karar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Berna Laçin attığı 'Medine' tweeti için hakkında "halkın dini değerlerini aşağılama suçundan" açılan soruşturmadan dolayı, sosyal medya hesabını yorumlara kapattığını duyurdu

Berna Laçin'den flaş karar!

Berna Laçin, hakkında "halkın dini değerlerini aşağılama suçundan" açılan soruşturma sonucu, sosyal medyadan gelebilecek olumsuz mesajlara tedbir olarak, instagram hesabının yorum kısmını şimdilik kapatacağını takipçilerine duyurdu.

İşte o paylaşım:

"GÖNLÜNÜZÜ KARARTMAYIN"

"Sözünüzü gönlünüzü karartmayın. Zor zamanlardan geçmek güzeldir çünkü yanında olan dostları görür, beklemediğin seslerin güzel sözleriyle mutlu olursun. Beni yanlış anlayanlara hatta bilerek çarpıtıp kaos ortamı yaratanlara karşı yanımda olmanıza müteşekkirim.

"ÇİRKİN TARTIŞMA ORTAMINA GİRMEYİN"

Yine de benim meramımı doğru anlatmak gayretiyle dahi olsa lütfen çirkin tartışma ortamlarına girmeyin, insanları birbirine düşürmek isteyen zihniyetlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Her zaman yaşamdan, birlikten ve çalışmaktan yana olmak bize düşen. İftira atanlara inananlar elbette gün gelip üzülecek. Olsun biz bugün dövüşür yarın barışırız. Yeter ki niyetler iyi olsun.

"YORUMLARI KAPATIYORUM"

Yorumları kapatıyorum şu an çünkü karşılıklı taraf yaratmaya çalışanlara izin vermek istemiyorum . Kavga ortamı ve kaostan beslenenler yüzünden durduk yere gönlünüz sözünüz kararsın istemiyorum.

Yoksa küfür etmişler ne olacak, küfür çıktığı ağzın kiridir ve yalnız kendini zehirler. Twitter bulanık da olsa akar gider ama burada yazılanlardan sebep laf atışmaları olsun istemem. O sebeple şu ara yorum yok sonra muhabbete yeniden koyuluruz nasıl olsa. Kalın sağlıcakla."

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