Berna Laçin 'Dini değerleri aşağılama suçundan' hakim karşısına çıktı

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Berna Laçin ile avukatı katıldı. erna Laçin, kimlik tespiti sırasında oyuncu olduğunu, aylık gelirinin de 10 bin TL olduğunu söyledi. İddianamede geçen ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmediğini söyleyen Berna Laçin Eşiz, "İddianameye konu tweeti ben attım. Bu idam ile ilgili bir tweettir. Tweette idam etiketi bulunmaktadır. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır" dedi.

'SADECE SANAL DÜNYADA KALMIŞ BİR OLAYDIR'

Sosyal medyada yaratılan infial ile günlük yaşamında karşılaşmadığını söyleyen Berna Laçin Eşiz, "Ne benim şahsıma bir tehdit gelmiştir ne de halk arasında bir tartışma, bir atışma olmamıştır. Günlük hayatta karşılığı yoktur. Sadece sanal dünyada kalmış bir olaydır" diye konuştu.

Davaya konu tweette Medine şehrinin adı geçtiği için yargılandığını söyleyen Berna Laçin, "Medine şehrinin adı geçtiği için iddianame de oradan tutturdu. Oysa ki benim bahsettiğim idamın bulunduğu şehirler içinde verilmiş bir örnektir, herhangi bir dini içeriği yoktur. Nasıl ki Sultanahmet'te hırsızlık çok arttı desem camiye bir hakaret değil ise buradaki Medine sözü de dini bir içerik taşımamaktadır. Şehirlerin kutsalları vardır ama o şehirde doğup büyüyen herkesi kutsal saymak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığı da çok yakın zamanda Kaşıkçı cinayeti ile hepimiz gördük. Bana saldırıların öznesi olan Arap kardeşlerimiz Müslümandır. Dolayısı ile 'böyle bir şey yapmaz' cümlesinin içinin de boş olduğunu gördük. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Suud'ların yaptığı cinayeti anlatırken 'katiller' dediğinde Müslümanları kast etmiyor ise ben de Medine şehrinden bahsederken bunu İslamiyet'le ve Müslümanlıkla bağlamadım" dedi.