Berna Laçin isyan etti: Asıl ben dava açacağım

Kaçırılan, cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen çocuk vakaları ardından "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni" diye tweet atan Berna Laçin hakkında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Laçin birtakım troll hesapları kendisini hedef gösterdiğini ve şikâyetçi olacağını ifade edeceğini söyledi.

Konu üzerine sosyal medyada hedef gösterildiğini söyleyen Laçin, "Asıl bana karşı yürütülen örgütlü saldırı, halkı galeyana getirmektir. Ben şikayetçi olacağım" dedi.

"İDAMIN ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI SÖYLÜYORUM"

Bianet'ten Halut Kalafat'a konuşan Laçin şunları söyledi: "Asıl niyetleri idam cezasını getirmek. İdamı getirmek isteyen bir grup, idama karşı çıkanları hedef göstererek halkı galeyana getirmek istiyor. Tweet'i öğleye doğru attım. Asıl saldırı akşam saatlerinde başlamış. Birtakım troll hesaplar beni hedef göstermiş"

Laçin, "Sadece dini değerlere değil, insanların tüm değerlerine dikkat ederim. İslamiyet'i aşağılama gibi bir anlamı yok yazdığım mesajın. Net biçimde idamın çözüm olmayacağını söylüyorum orada" dedi.

"RESMİ BİR TEBLİGAT GELMEDİ"

Hakkında soruşturma açıldığını yine kendisine hakaret eden Twitter kullanıcılarının attıkları tweet'lerden öğrendiğini aktaran Laçin, kendisine henüz resmi bir tebligat olmadığını aktardı. Ayrıca tebligat geldiğinde gidip beyanını vereceğini söyledi.