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Berna Laçin: Yeni MEB Bakanı Ziya Selçuk’un dilinden bal damlıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı konuşmayla ilgili yorumda bulundu.

Berna Laçin: Yeni MEB Bakanı Ziya Selçuk’un dilinden bal damlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara Palas Devlet Konukevi’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Selçuk, burada yaptığı konuşmayla eğitim sisteminde yapmak istedikleri yeniliklerden ve projelerinden bahsetti. Selçuk’un plan ve proje dahilinde ilerleneceği ve sistemin sürekli değişmeyeceğine yönelik sözleri çok ılımlı karşılanırken, oyuncu Berna Laçin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı’nın konuşmalarına destek verdi.

İşte Berna Laçin’in o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin MEB Bakanı Ziya Selçuk

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