Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Berrak Tüzünataç, 3 yıllık sevgilisi Birkan Sokullu’dan Kasım ayında ayrılmıştı. Sokullu’dan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen Berrak Tüzünataç, aşk orucunu İvana Sert’in eski sevgilisi Can Çelebi ile bozdu.

Berrak Tüzünataç ve Can Çelebi’nin şu sıralar tatil planları yaptığı ve hatta uçak biletlerini aldıkları ortaya çıktı. Bilal Özcan’ın haberine göre; Berrak Tüzünataç ve Can Çelebi çifti, bugün saat 11.45 uçağı ile Düsseldorf’a uçuyor.

Hafta sonu kaçamağı yapan ünlü çift 25 Mart Pazartesi günü Türkiye’ye geri dönecek.



