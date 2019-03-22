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Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

Sürpriz aşk. Oyuncu Berrak Tüzünataç ve iş insanı Can Çelebi aşk yaşamaya başladı.

Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Berrak Tüzünataç, 3 yıllık sevgilisi Birkan Sokullu’dan Kasım ayında ayrılmıştı. Sokullu’dan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen Berrak Tüzünataç, aşk orucunu İvana Sert’in eski sevgilisi Can Çelebi ile bozdu.

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Berrak Tüzünataç ve Can Çelebi’nin şu sıralar tatil planları yaptığı ve hatta uçak biletlerini aldıkları ortaya çıktı. Bilal Özcan’ın haberine göre; Berrak Tüzünataç ve Can Çelebi çifti, bugün saat 11.45 uçağı ile Düsseldorf’a uçuyor.

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Hafta sonu kaçamağı yapan ünlü çift 25 Mart Pazartesi günü Türkiye’ye geri dönecek.


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