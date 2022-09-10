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Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi

10.09.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berrak Tüzünataç, Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişi yayınlandı. Berrak Tüzünataç, afiş için Rafael Çetin'e çıplak poz verdi.

Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç, bu defa verdiği çıplak poz ile gündemde. Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişini Instagram hesabından yayınlayan Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti. La Casa De Papel dizisinden esinlenen kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nın yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin buluyor.

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Berrak Tüzünataç'ın paylaşımına pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

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Berrak Tüzünataç sosyal medya
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