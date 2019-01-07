Berrak Tüzünataç'tan Birkan Sokullu çıkışı: Silmeyeceğim

Birkan Sokullu, Berrak Tüzünataç'la ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz aylarda Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde Caddebostan'da el ele yürüdükleri iddia edilen ikiliden Sokullu, gazetecilerin "Dilan Çiçek Deniz'le birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusuna kafa sallayarak da aşkı onaylamıştı.

İkili, dün de birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı. Bunun üzerine gözler Berrak Tüzünataç'a çevrildi.

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı.

Yakışıklı oyuncuyla fotoğraflarını hala sosyal medya hesabında tutan ve Sokullu'yu takibe devam eden Tüzünataç'ı takipçileri "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil" diye eleştirdi.

Bunun üzerine ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?"



