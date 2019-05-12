MAGAZİN

Berrak Tüzünataç'tan 'havalı' poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabı üzerinden kendi tabiriyle havalı bir karesini paylaştı.

Berrak Tüzünataç'tan 'havalı' poz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli olarak dilinin dışarıda olduğunu fark eden ve bunu da takipçileriyle paylaşan Berrak Tüzünataç bu defa farklı bir paylaşımla öne çıktı.

Ardı ardına yaptığı paylaşımlarda sürekli olarak dilinin dışarıda olduğuna dikkat çeken Tüzünataç, arkadaşlarından da gelen benzer karelerle instagram hesabının hikaye kısmını süslemişti.

berrak-tuzunatac-ic

Yaptığı bu paylaşımlar sonrasında, kendi ifadeleriyle ‘son dönemde kendimi çok maymun ettim’ paylaşımında bulunan güzel oyuncu bu defa havalı bir fotoğrafını paylaştı.

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