Berrak Tüzünataç'tan 'havalı' poz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli olarak dilinin dışarıda olduğunu fark eden ve bunu da takipçileriyle paylaşan Berrak Tüzünataç bu defa farklı bir paylaşımla öne çıktı.

Ardı ardına yaptığı paylaşımlarda sürekli olarak dilinin dışarıda olduğuna dikkat çeken Tüzünataç, arkadaşlarından da gelen benzer karelerle instagram hesabının hikaye kısmını süslemişti.

Yaptığı bu paylaşımlar sonrasında, kendi ifadeleriyle ‘son dönemde kendimi çok maymun ettim’ paylaşımında bulunan güzel oyuncu bu defa havalı bir fotoğrafını paylaştı.

