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"Beş parasız halime geri döndüm" demişti! Turabi o teklifi duyunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 10:55
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Survivor ile tanınan "Turbo" lakaplı Turabi Çamkıran Survivor'dan sakatlanınca diskalifiye olmuştu. Bir süre önce "Beş parasız halime geri döndüm" diyen Turabi pes etmiyor. Turabi'nin son paylaşımı gündem oldu.

"Beş parasız halime geri döndüm" demişti! Turabi o teklifi duyunca...

Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, Survivor All Star'a katılmıştı.

Turbo Turabi ne yazık ki sakatlıkları ve rahatsızlıkları sonrasında yarışmada kalamamış ve diskalifiye olmuştu. Sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşayan yarışmacı açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.

"BİR KISMINI YEDİM..."

"Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum" diyen Turabi "Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti. (Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" demişti.

Ekran Alıntısı

Mynet'in haberine göre; Turabi yine dayanamadı ve sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeni kararını açıkladı. "Tam emekli olmaya karar vermiştim, yine efsane ve de yepyeni bir yarışmadan teklif geldi" diyen Turabi Almanya yolcusu...

Büyük ödül için yarışacak olan Turabi'ye sosyal medyada destek yağdı.

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turabi
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