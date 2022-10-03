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  4. Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi! Derbinin önüne geçen pozisyon sonrası sarı-lacivertliler isyan ediyor

Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi! Derbinin önüne geçen pozisyon sonrası sarı-lacivertliler isyan ediyor

03.10.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına damga vuran Saiss'in Serdar Aziz'e yaptığı müdahale 'penaltı' olarak yorumlandı. Maçın hakeminin ve VAR'ın es geçtiği bu pozisyon sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada isyan etti.

Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi! Derbinin önüne geçen pozisyon sonrası sarı-lacivertliler isyan ediyor

Kısır geçen derbi sonrası gözler verilmeyen penaltı kararına çevrilmişti. Spor yorumcuları karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendirdi. Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci'nin de penaltı olarak yorumladığı pozisyona sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.

"VAR NE İŞE YARIYOR?"

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Fenerbahçeli taraftarlar VAR'a yoğun eleştirilerde bulundu. Volkan Bayarslan'ın pozisyonu atlasa bile VAR'ın uyarması gerektiğini savunan taraftarlar sosyal medyada adeta ateş püskürüyor.

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"NET PENALTI"

Trt Spor yorumcuları Kemal Aslan, Nihat Kahveci ve Necati Ateş, Saiss'in Serdar Aziz'e yaptığı müdahaleye ''Net penaltı'' yorumunda bulundu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)


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