Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi! Derbinin önüne geçen pozisyon sonrası sarı-lacivertliler isyan ediyor

Kısır geçen derbi sonrası gözler verilmeyen penaltı kararına çevrilmişti. Spor yorumcuları karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendirdi. Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci'nin de penaltı olarak yorumladığı pozisyona sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.

"VAR NE İŞE YARIYOR?"

Fenerbahçeli taraftarlar VAR'a yoğun eleştirilerde bulundu. Volkan Bayarslan'ın pozisyonu atlasa bile VAR'ın uyarması gerektiğini savunan taraftarlar sosyal medyada adeta ateş püskürüyor.

"NET PENALTI"

Trt Spor yorumcuları Kemal Aslan, Nihat Kahveci ve Necati Ateş, Saiss'in Serdar Aziz'e yaptığı müdahaleye ''Net penaltı'' yorumunda bulundu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)



