Beşiktaş Esports, orta koridoru Rhemio'ya emanet etti!

Beşiktaş Esports Twitter hesabından önemli bir duyuru yaptı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS'TAN RHEMIO AÇIKLAMASI GELDİ

E-Spor takımı Beşiktaş Esports, Rhemio'yu (Burak Kamışoğlu) kadrosuna kattığını açıkladı. Takım, Twitter'dan yaptığı duyuruda "Kadromuzu tamamlıyoruz. 2021 Yaz Mevsimi'nde orta koridorumuz @rhemio1'ya emanet. Ailemize hoş geldin!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Esports'un Rhemio için yaptığı paylaşımın altına taraftarlar da yorumlarını bırakarak, hoş geldin mesajı paylaştılar.

