Beşiktaş Esports, orta koridoru Rhemio'ya emanet etti!

Beşiktaş Esports Twitter hesabından önemli bir duyuru yaptı.
E-Spor takımı Beşiktaş Esports, Rhemio'yu (Burak Kamışoğlu) kadrosuna kattığını açıkladı. Takım, Twitter'dan yaptığı duyuruda "Kadromuzu tamamlıyoruz. 2021 Yaz Mevsimi'nde orta koridorumuz @rhemio1'ya emanet. Ailemize hoş geldin!" ifadelerini kullandı.
Kadromuzu tamamlıyoruz. ✅— Beşiktaş Esports (@bjkesports) May 24, 2021
2021 Yaz Mevsimi’nde orta koridorumuz @rhemio1’ya emanet. ????
Ailemize hoş geldin! ????#Beşiktaş #Esports pic.twitter.com/6lrPkMeWg8
Beşiktaş Esports'un Rhemio için yaptığı paylaşımın altına taraftarlar da yorumlarını bırakarak, hoş geldin mesajı paylaştılar.
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