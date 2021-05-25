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Beşiktaş Esports, orta koridoru Rhemio'ya emanet etti!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
25.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Esports, Rhemio ile anlaştı. Twitter'dan açıklama yapan Beşiktaş Esports, 2021 Yaz Mevsimi'nde orta koridoru Burak "Rhemio" Kamışoğlu'na emanet ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Esports, orta koridoru Rhemio'ya emanet etti!

Beşiktaş Esports Twitter hesabından önemli bir duyuru yaptı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS'TAN RHEMIO AÇIKLAMASI GELDİ

E-Spor takımı Beşiktaş Esports, Rhemio'yu (Burak Kamışoğlu) kadrosuna kattığını açıkladı. Takım, Twitter'dan yaptığı duyuruda "Kadromuzu tamamlıyoruz. 2021 Yaz Mevsimi'nde orta koridorumuz @rhemio1'ya emanet. Ailemize hoş geldin!" ifadelerini kullandı.

Z kuşağının yeni nesil spor dalı! &quot;Olimpiyatlarda bile yer alması hususunda ciddi fikir oluşturanlar var&quot;Z kuşağının yeni nesil spor dalı! "Olimpiyatlarda bile yer alması hususunda ciddi fikir oluşturanlar var"

Beşiktaş Esports'un Rhemio için yaptığı paylaşımın altına taraftarlar da yorumlarını bırakarak, hoş geldin mesajı paylaştılar.

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