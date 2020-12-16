Beşiktaş Esports Robin ile anlaşma sağladı!

Espor arenasında transferler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna katan Beşiktaş Esports, şimdi yeni bir transferin daha duyurusunu gerçekleştirdi.
Beşiktaş Esports Robin'i transfer ettiğini duyurdu. Takım, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi taraftarlarıyla paylaştı. Paylaşımda Mıssion: Impossible göndermeli bir video da yer aldı.
Mission is POSSIBLE! ???? #ŞereftirSenleYürümek#Beşiktaş #Esports pic.twitter.com/obL1ubkJaa— Beşiktaş Esports (@bjkesports) December 15, 2020
Emray ''Robin'' Kurt, daha önce 5 Ronin, BAU Esports ve 1907 Fenerbahçe Akademi gibi takımlarda bulunmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum