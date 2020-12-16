Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. Beşiktaş Esports Robin ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Esports Robin ile anlaşma sağladı!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 16.12.2020 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş Esports Robin ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Esports Robin transferini resmen duyurdu. Beşiktaş Esports, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile Emray ''Robin'' Kurt transferini açıkladı.

Espor arenasında transferler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna katan Beşiktaş Esports, şimdi yeni bir transferin daha duyurusunu gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ ESPORTS ROBİN'İ TRANSFER ETTİ

Beşiktaş Esports Robin'i transfer ettiğini duyurdu. Takım, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi taraftarlarıyla paylaştı. Paylaşımda Mıssion: Impossible göndermeli bir video da yer aldı.

Beşiktaş Esports Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna kattıBeşiktaş Esports Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna kattı

Emray ''Robin'' Kurt, daha önce 5 Ronin, BAU Esports ve 1907 Fenerbahçe Akademi gibi takımlarda bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince... Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...
Milli takım namağlup şampiyon oldu!Milli takım namağlup şampiyon oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Meğer Dalyan'daki tepe caretta caretta şeklindeymiş!

Meğer Dalyan'daki tepe caretta caretta şeklindeymiş!

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu rekor fiyata satıldı

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu rekor fiyata satıldı

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

IEM Katowice 2021 koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

Flame emekliliğe ayrılıyor!

Ünlü oyuncu emekliliğe ayrılıyor!

Milli takım NBA 2K21 FIBA Espor turnuvasında namağlup şampiyon!

Milli takım namağlup şampiyon oldu!

Beşiktaş Esports Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Esports'tan önemli transfer! Video ile duyuruldu

The Game Awards 2020 yılın espor oyun ödülleri sahiplerini buldu!

Yılın en iyileri ödüllerine kavuştu! İşte kazananlar

Microsoft Smash.gg'yi satın aldı!

ABD'li ünlü firmadan şaşırtan adım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.