Beşiktaş Esports Robin ile anlaşma sağladı!

Espor arenasında transferler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna katan Beşiktaş Esports, şimdi yeni bir transferin daha duyurusunu gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ ESPORTS ROBİN'İ TRANSFER ETTİ

Beşiktaş Esports Robin'i transfer ettiğini duyurdu. Takım, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi taraftarlarıyla paylaştı. Paylaşımda Mıssion: Impossible göndermeli bir video da yer aldı.

Emray ''Robin'' Kurt, daha önce 5 Ronin, BAU Esports ve 1907 Fenerbahçe Akademi gibi takımlarda bulunmuştu.

