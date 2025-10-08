Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma'dan Gheorghe Hagi için flaş sözler! ‘‘Koridorda Hagi'yi tokatladım...’’

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma, Galatasaray’ın UEFA kupası kazandığı dönemde forma giyen yıldız futbolcuları Gheorghe Hagi ve Popescu için flaş ifadelerde bulundu.

‘‘KORİDORDA HAGI'Yİ TOKATLADIM’’

Rumen basınından GSP'ye verdiği röportajda Nouma, 2000 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahada tartışma yaşadığı Rumen yıldız Hagi'ye sonra soyunma odası koridorunda fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Nouma, "Hagi bana ve anneme küfür etti. Kendini mafya olarak tanıttı. Çok sinirlendim. Hatırlıyor musun, seni koridorda tokatlamıştım? Hâlâ o anı unutamıyorum." dedi.

POPESCU İÇİN MELEK İFADESİ…

Galatasaray’ın UEFA kupası kazandığı dönemde takımın önemli isimlerinden olan Popescu için Nouma, "Tam bir centilmen, adeta bir melek gibiydi." ifadelerini kullandı.