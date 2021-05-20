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  4. Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında Murat Boz neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında Murat Boz neye uğradığını şaşırdı

20.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda sesin kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. İşte o anlar..

Hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Törende Mustafa Sandal, Murat Boz, Hayko Cepkin, Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen ve Gökhan Tepe sahne aldı. Murat Boz’un sahne aldığı sırada ise beklenmedik bir olay gerçekleşti.

Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda sesin kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşırdı. Boz, şarkısına devam etmek istedi ancak orkestra olmadığı için zor anlar yaşadı. Bu anlar sosyal medyaya da yansıyınca Boz dalga konusu oldu.

YANLIŞ ANONS

Öte yandan Murat Boz, sahneye çıkarken adı da yanlış anons edildi. Mustafa Sandal olarak anons edilen şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Top oynarım. İyi de bir Mustafa Sandal’ımdır” ifadelerini kullanarak durumu ti’ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Murat Boz
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