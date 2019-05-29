Beşiktaş, PSG'nin yıldızı Choupo Moting'in peşinde

Beşiktaş'ta gözler bir yandan yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Fikret Orman’ın, son olarak gündemine dünyaca ünlü bir golcüyü aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain’in Kamerunlu golcüsü Maxim Choupo-Moting’in peşinde olduğu öğrenildi.

Fransa basınından RMC'nin haberine göre; Beşiktaş, PSG'de forma giyen ve bu yaz takımdan ayrılması gündemde olan Eric Maxim Choupo-Moting ile yakından ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın geçtiğimiz kış mevsiminden beri 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

PSG’nin hücum hattında; Kylian Mbappe ve Edinson Cavani gibi 2 dünyaca ünlü süperstar bulunması sebebiyle fazla forma şansı bulamayan ve ayrılığa sıcak bakan Moting’in de menajeri aracılığıyla yeni takım arayışında olduğu kaydedildi. Kiralık olduğu Stoke City'den bu sezonun başında PSG'ye dönen Kamerunlu futbolcu, bu sezon toplamda 13'ü ilk 11'de olmak üzere 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

