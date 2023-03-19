Beşiktaş'tan Muslera'nın Sehic'e tepkisi sonrası açıklama! Asbaşkan Emre Kocadağ: VAR kayıtları açıklansın

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 14 maçlık serisinin son bulduğu Konyaspor mücadelesinde Konya ekibinde tecrübeli eldiven Sehic uzatma dakikalarında takımının bulduğu gol sonrası büyük sevinç yaşarken, o anlara sinirlenen Muslera, Sehic'in üzerine doğru yürüyerek müdahale ettiği görülmüştü.

Muslera'nın üzerine geldiğinin farkında olmayan Sehic, taraftarlarıyla birlikte golü kutlarken, Muslera'nın kendisine müdahalesi sonrası sarsıldı. Yere düşmekten son anda kurtulan Sehic devamında Muslera'ya tepki gösterirken saha bir anda karışmıştı.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Yaşanan bu olayların yankıları sürerken, Beşiktaş cephesinden de konuyla alakalı bir tepki geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, yaptığı açıklamada Konyaspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile Ibrahim Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

"HAKEM NE DEMİŞ BİLMEK HAKKIMIZ"

N'Koudou'nun pozisyonunu örnek göstererek VAR kayıtlarının yayınlanmasını savunan Kocadağ "NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız" dedi.

"BU CİDDİ HAKSIZLIK"

Deplasman sayılarına isyan eden Beşiktaş'ın Asbaşkanı "TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17, bu ciddi haksızlık!" şeklinde konuştu.

