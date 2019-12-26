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  4. Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre: VAR kayıtları 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceğiz

Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre: VAR kayıtları 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceğiz

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat daha süre verdiğini, açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre: VAR kayıtları 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceğiz

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat daha süre verdiğini, açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş TFF VAR Fenerbahçe-Beşiktaş

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