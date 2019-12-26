Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre: VAR kayıtları 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceğiz

Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc, Fenerbah\u00e7e-Be\u015fikta\u015f derbisindeki VAR kay\u0131tlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 i\u00e7in TFF'ye 24 saat daha s\u00fcre verdi\u011fini, a\u00e7\u0131klanmazsa yarg\u0131ya gidece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAYRINTILAR B\u0130RAZDANPARTNERSon 5 g\u00fcn! 31 Aral\u0131k'tan sonra de\u011fi\u015fiyorArda Turan'dan fla\u015f payla\u015f\u0131m'Guilherme i\u00e7in Be\u015fikta\u015f'tan resmi bir teklif yok'
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