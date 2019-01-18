Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a şok: Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi tüm takım oyuncularını tek tek tribüne çağırırken, yeni transfer Burak Yılmaz'ın çağrılmaması dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcuyu es geçen taraftarların "Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz" şeklinde tempo tutması şok etkisi yarattı.

Bu tezahüratların ardından Burak’ın oldukça moralinin bozulduğu görüldü,

Beşiktaşlı taraftarlar maçın 45+1. dakikasında gol fırsatından yararlanamayan Burak’ı yuhaladı. Burak’a yapılan tezahüratlar kısa sürede sosyal medyaya da yayıldı. Takım arkadaşları devre arasında soyunma odasına giderken Burak Yılmaz’ı teselli etti.

