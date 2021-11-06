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Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından

06.11.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Camiamıza yakışmayan, skorlar oyunlar" - "Bu tür durumlarda basın toplantısı yapmak zor, üzgünüz. Yavaş yavaş kelimelerin tükendiği yerlere doğru geliyoruz" - "Devre arasına kadar bu trafik devam edecek. Bu sürede toparlanıp, iyi antrenman yapıp, iyi organize olup devre arasına kadar iyi performans sergilersek ikinci yarı daha farklı performans çıkarabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Camiamıza yakışmayan, skorlar oyunlar." dedi.

Oyun istedikleri gibi olsa da skorlarda istediklerini alamadıklarını vurgulayan Yalçın, "Bunun birçok nedeni var. Bahanelerle ilgili konuşmak istemiyorum. İşim bahaneler değil, çözümler bulmak. Bu tür durumlarda basın toplantısı yapmak zor, üzgünüz. Yavaş yavaş kelimelerin tükendiği yerlere doğru geliyoruz. Sezon başından beri sergilediğimiz performans, hem sakatlıklar hem oyun bakımından ciddi sorunlar yaşıyoruz. Oyuncuları sahanın içinde döndürmeye çalışıyoruz. Daha tempolu, arzulu, istekli oyunlar oynamak durumundayız ki taraftarları mutlu edelim. Şu ana kadar bunları yapamadık." diye konuştu.

- "Çok çabuk toparlanmalıyız"

Hızlı bir şekilde toparlanmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, "Çok çabuk toparlanmalıyız, lige dönmeliyiz. Fazla çalışmalıyız, daha konsantre olmalıyız, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Sorunlar yerine çözümler üretmeliyiz. Bunlar için kapasitemiz var, oyuncuların da var. Üst düzey oyuncular. Bu seneki durum şu ana kadar sağlıklı olmadı. Hem oyuncuları hem bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

İstedikleri pozisyonda olmadıklarını anlatan Yalçın, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maç trafiğinin fazla olması, sezon başı olması, oyuncuların hazır olması doğal olarak ritim bozukluğuna neden oluyor. Bu normal. Devre arasına kadar bu trafik devam edecek. Bu sürede toparlanıp, iyi antrenman yapıp, iyi organize olup devre arasına kadar iyi performans sergilersek ikinci yarı daha farklı performans çıkarabiliriz." diye konuştu.

Trabzonspor ile farkın 10 puana çıktığının hatırlatılması üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"Trabzonspor haricinde diğer rakiplerle puan farkı fazla değil. Trabzonspor ile ciddi fark oluştu. 3 puanlık sistemde kapanmayacak fark değil. Ama bu oyunla kapanması biraz zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz, daha iyi oyunlar oynamalıyız, daha fazla mücadele etmeliyiz. O şekilde belki yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz."

- "Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar motivasyonu çok düşürüyor"

Şampiyonlar Ligi'ndeki temponun Süper Lig'deki maçlara olumsuz etkide bulunduğunu anlatan Yalçın, "Bu oyuncular insan, doğal olarak motivasyonlarını kaybedebiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar motivasyonunu çok düşürüyor. Oyuncular çok üzülüyor, orada da beklenti içindeyiz. O planları uygulayamadık. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların ardından yaşanan motivasyon düşüklüğünden sonra lig maçlarına hazırlanmak zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün berbat bir oyun oynamadık" diyen Yalçın, "Pozisyonlarımız da var. İyi oynadık. 45+1'de ve 90+6'da ve olmaması gereken pozisyonlarda enteresan goller yedik. Bu ciddi motivasyon bozukluğunu gösteriyor. Toparlayabiliriz ama önce oyuncuların bunu istemesi, gayret göstermesi gerekiyor. Uzun süreli maçlar oynuyorlar, yoruluyorlar. Hazır olmayan oyuncularda bazen sakatlık yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynadık. Sonrası bizi zorladı." şeklinde konuştu.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Trabzonspor

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