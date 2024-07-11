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  4. Beşiktaş transfere son noktayı koydu: Immobile İstanbul'a geliyor! Saati belli oldu

Beşiktaş transfere son noktayı koydu: Immobile İstanbul'a geliyor! Saati belli oldu

11.07.2024 16:56
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Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi son olarak Ciro Immobile için adım atmıştı. Immobile bu akşam Türkiye'ye geliyor! 34 yaşındaki İtalyan golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Beşiktaş transfere son noktayı koydu: Immobile İstanbul'a geliyor! Saati belli oldu

Lazio ile sözleşmesi bulunan Immobile ile anlaşmaya varan siyah beyazlı yönetim transferi bugün tamamlıyor. İtalyan santrforun 2 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor.

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Beşiktaş yönetimi 34 yaşındaki İtalyan golcü ile 2 yıllık mukavele üstünden el sıkıştı, Lazio'ya bonservis bedeli ödenmeyecek. İtalyan deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, alacaklarını bırakıp Beşiktaş'a gelecek.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı kulüp Immobile'in ardından Lazio kulubü ile de anlaşmaya vardı. Immobile bugün İstanbul'a geliyor. Fiumucino'dan TSİ 19:45'te hareket edecek olan özel uçak, 22.00'de İstanbul'a varacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
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