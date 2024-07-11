Beşiktaş transfere son noktayı koydu: Immobile İstanbul'a geliyor! Saati belli oldu

Lazio ile sözleşmesi bulunan Immobile ile anlaşmaya varan siyah beyazlı yönetim transferi bugün tamamlıyor. İtalyan santrforun 2 yıllık anlaşma imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi 34 yaşındaki İtalyan golcü ile 2 yıllık mukavele üstünden el sıkıştı, Lazio'ya bonservis bedeli ödenmeyecek. İtalyan deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, alacaklarını bırakıp Beşiktaş'a gelecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı kulüp Immobile'in ardından Lazio kulubü ile de anlaşmaya vardı. Immobile bugün İstanbul'a geliyor. Fiumucino'dan TSİ 19:45'te hareket edecek olan özel uçak, 22.00'de İstanbul'a varacak.