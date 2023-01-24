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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen Fenerbahçe'nin açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu "Utanmıyorlar"

24.01.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamaların yankısı devam ederken, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar sonrası Beşiktaş cephesinden de bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen Fenerbahçe'nin açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu "Utanmıyorlar"

Fenerbahçe cephesinden ardı ardına gelen açıklamalar sonrası Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen de sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Bilgihan Cenk Sürmen yaptığı açıklamada "Türk futbolunu kurtarmak için herkesi göreve davet ediyorum" derken, rakiplerine yönelik "Utanmıyorlar" sözlerini kullandı.

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İŞTE CENK SÜRMEN'İN PAYLAŞIMLARI...

"Hakemlerin BEŞİKTAŞ'ımıza karşı ön yargılı yaklaşımları artık kabul edilemez bir hal almıştır. Bunu çok iyi bilen rakip takım futbolcu, taraftar ve hocaları futbolcularımızı tahrik edip ceza almalarını, haram yemeye alışmış kursaklarını doyurmaya çalışmaktadır.

Sahadaki hakemin görmediğini varsayarsak (YERSEN) VAR da bulunan hakem bu ağır tahriki nasıl görmüyor? Bizler bunu merak ediyor ve artık YEMİYORUZ.

Şaibeler ile dolu geçmişi olanlar Ligi bitirmeyiz deyip imtiyaz peşine düşerken bir bakıyorsun kollanmaya başlıyor.

Hala sebebi bile açıklanamayan goller iptal oluyor!
Dün gece bir başkası, bariz golü iptal ediyor.

UTANMIYORLAR!!!

Türk futbolunun her unsuru göz göre göre yapılan bu kayırmayı görüyor, TFF'nin ve MHK bu konuda ne bir sesi çıkıyor, ne de bir yaptırımı oluyor…

Tahammül edilemez, bize şaibeli geçmişi hatırlatan bu duruma tüm futbol kamuoyu destek vermeli. Bu kaos ve adaletsizlikten Türk futbolunu kurtarmak için herkesi göreve davet ediyorum.

Bir sözüm de spor yazarları ve yorumcularına. Rosier'in pozisyonu için atılan dirseği görmeyen hakem ve onu çağırmayan VAR'a da bir iki çift laf edin yada "oramı çekme buramı çek" diyenlere sessiz kaldığınız gibi şimdi de susun.

Her deplasmanda organize şekilde eziyet gören, kapılar da kalıp yıldırılmaya çalışılan, asla sevdasından ve Arma peşinden ölse dönmeyecek büyük BEŞİKTAŞ taraftarı ,bu duruma artık sessiz kalmayacak, Gerektiği yerde gereken tepkiye verecek ve adını dağlara yazacaktır. ARTIK YETER!!."


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